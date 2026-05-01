Malatya'da rezerv alan projeleri onaylandı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırmıktı, Gündüzbey, Barguzu, Banazı ve Kileyik mahallelerini kapsayan rezerv alan projelerinin onaylandığını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırmıktı, Gündüzbey, Barguzu, Banazı ve Kileyik mahallelerini kapsayan rezerv alan projelerinin onaylandığını açıkladı. Projeler kapsamında 419 konut ve 174 ticari alan inşa edilecek.

Milletvekili Tüfenkci, yaptığı açıklamada şehrin tarihi dokusunu korumayı hedefleyen dönüşüm çalışmalarında uygulama aşamasına geçildiğini belirtti. Yaklaşık bir yıl önce başlatılan projelerin, gelen talepler doğrultusunda güncellenerek son haline getirildiğini ifade eden Tüfenkci, "Şehrimizin hafızasını oluşturan mahallelerimizde titizlikle yürüttüğümüz planlama çalışmalarında artık uygulama safhasına geçtik. Sadece modern yapılar değil, estetiği, tarihi dokuyu ve kültürel mirasımızı barındıran yaşam alanları inşa ediyoruz" dedi.

Tebligat ve askı süreçlerinin başladığını kaydeden Tüfenkci, kısa süre içerisinde ilk kazmanın vurulacağını belirterek, "Toplamda 419 konut ve 174 ticari alan ile kadim mahallelerimizi ihya ediyoruz. Bu yatırımların tüm hak sahiplerine ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
