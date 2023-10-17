Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika