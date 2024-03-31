Malatya'da oy verme işlemi sona erdi, sayım devam ediyor

Malatya'da oy verme işlemi sona erdi, sayım devam ediyor

MALATYA - 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi nedeniyle Malatya'da 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi.

32 il ile birlikte oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı Malatya'da oy verme işlemi sona erdi. Kent genelinde 542 bin seçmenin sandık başına gittiği yerel seçimlerde sandıklar siyasi parti temsilcileri ve sandık kurulu üyelerinin gözetiminde açılıp sayılmaya başlanıldı.