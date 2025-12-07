Malatya'da kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı
Darende ilçesinde 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
İddiaya göre, Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinde bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
Alzaymır hastalığı bulunduğu ileri sürülen Hasan Yaşar için başlatılan arama çalışmaların sürüdüğü öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika