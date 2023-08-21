Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak alkollü içki, sigara ile elektronik ürünler ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 12 şişe bandrolsüz alkollü içki, 5 elektronik sigara, 80 paket bandrolsüz sigara, 11 soğutucu/soğuk hava üfleyicisi, 33 kayıt dışı cep telefonu, 7 kablosuz kulaklık, 6 akıllı saat, 12 adaptör, 12 USB kablo ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.