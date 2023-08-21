Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak alkollü içki, sigara ile elektronik ürünler ele geçirildi.