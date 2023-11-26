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Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne yakın bir alanda toplanan vatandaşlar İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, sivillere yönelik yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Vatandaşlar, İsrail'i protesto ederek Kürecik ve İncirlik Üssü'nün kapatılmasını talep etti. Kur'an-ı Kerim okunarak saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.