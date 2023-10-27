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Malatya'da FETÖ üyesi 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şahıs ise serbest kaldı.