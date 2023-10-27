Malatya'da FETÖ üyesi 3 kişi gözaltına alındı
Politika Haberleri
Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şahıs ise serbest kaldı.
Malatya'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
MALATYA - Malatya'da haklarında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde (Kıskaç ve Gazi Turgut Aslan 100. Yıl Operasyonu) kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlılardan ikisine adli kontrol şartı uygulanırken, diğer şahıs ise serbest bırakıldı.