Haberler

Malatya'da FETÖ üyesi 3 kişi gözaltına alındı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şahıs ise serbest kaldı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA - Malatya'da haklarında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde (Kıskaç ve Gazi Turgut Aslan 100. Yıl Operasyonu) kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlılardan ikisine adli kontrol şartı uygulanırken, diğer şahıs ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Malatya Polis Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Haberler

title