Malatya'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen geniş çaplı asayiş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.