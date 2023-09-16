Malatya'da deprem sonrası tütün kaçakçılarına operasyon

Malatya'da yaşanan deprem sonrası ağır hasarlı bir evi kamufle eden tütün kaçakçıları, polisin operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında elektronik sigara dolum makinesi, tütün dolu makaronlar ve gümrük kaçağı nargile tütünü bulunuyor.

Malatya'da tütün kaçakçıları, yaşanan deprem sonrası ağır hasarlı bir evi kendilerine kamufle etti ancak polisin dikkatinden kaçamadılar.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile ağır hasarlı bir binada bulunan bir dairede girişi kamufle edilmiş bir bölme içerisinde yapılan aramada 1 adet elektronik sigara dolum makinesi, 76 bin 400 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 16 kilogram gümrük kaçağı bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ağır hasarlı evleri kendisine kamufle eden şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA