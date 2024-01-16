Malatya'da deprem incelemeleri yapıldı

Deprem bölgesi Malatya'da incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, bir araya geldiği Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte Doğanşehir'de devam eden çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Doğanşehir'de incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgenle bir araya gelen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçe merkezinin imar durumu, sur alanı içindeki yapı rezerv alanının planlanması, kültür varlıkları, paleosismoloji çalışmaları devam eden mahallerle ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen'e ilçedeki imarda gelinen son durum ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Zelyurt, "Depremin ilk gününden beri elimizden geldiğince gayret göstererek ilçemizin tüm problemlerini çözmeye çalıştık. Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Vedat Gürgen'in Malatya'yı ziyaretini fırsat bilerek Doğanşehir'imiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Doğanşehir'imizin yeniden imarı ve ihyası için, ortak akılla devlet ve millet el ele çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu - MALATYA