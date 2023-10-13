Malatya'da DEAŞ infaz sorumlusu tutuklandı
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şüpheli cezaevine gönderildi.
Malatya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, "infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen 1 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "DEAŞ içinde infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen diğeri ise tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika