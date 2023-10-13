Malatya'da DEAŞ infaz sorumlusu tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şüpheli cezaevine gönderildi.

Malatya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, "infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "DEAŞ içinde infaz sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü" tespit edilen diğeri ise tutuklandı.