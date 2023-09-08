Malatya'da 78 suçlu yakalandı

Malatya'da polis ekipleri tarafından geçen ay yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayınde kent genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 68'i "hırsızlık, silahlı yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama" gibi suçlardan tutuklandı, 10'u ise serbest bırakıldı.