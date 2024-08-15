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Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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Suriye'de görev yaparken makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiaları sonrasında emekliye ayrılan Tuğgeneral Bilal Çokay, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında "makam aracıyla insan kaçakçılığı" olayında emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili, "Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

OLAY ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Çokay hakkında "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınıp Şanlıurfa'ya getirilmişti.

BAŞINI DİĞER ASKERLERİN İFADESİ YAKTI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, daha önce tutuklanan biri astsubay iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ve elde edilen yazışmalar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

O PARA İLE GAZİNO AÇMIŞLAR

Çokay'ın emir astsubayı ve 2 koruması olan uzman çavuşlar daha önce tutuklanmıştı. 2 yıldır aynı yöntemle insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve sözleşmeleri feshedilen astsubay ve uzman çavuşlarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşılmıştı. Eski uzman çavuşların, yasa dışı elde ettikleri para ile gazino ve oto galeri açtıkları tespit edilmiş, tutuklanan astsubayda ise 600 bin dolar (19,6 milyon lira) para ele geçirilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Milli Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Türkiye Suriye Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

ZURNA:

Tuğgeneralimiz de böyleyse...

79
1
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Emrehan Ozgen:

Hicaz makamı arası mı?

24
2
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Ali:

General bunu yapıyorsa kime güveneceğiz

6
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ayşe kart :

hayda

3
0
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Haydar senkal:

Direkt vatana ihanetten yargilanmalilar. Kim bilir kimler girdi ulkeye bunlar corba pesinde

2
0
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Emre Yeşilyurt:

Tüüü general

0
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Kartal Doğan:

Disiplin kurulu bilmem ne hayırdır hafifletici sebep mi aranıyor ? Suç ortakları ile birlikte Vatana ihanet suçundan ağırlaştırılmış mühebbet yani daha neyin peşindeler çok saçma ya

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hakan uğurlu:

Emekli edip ölünceye kadar maaş bağlamayın hatta bütün mal varlığına el koyun belki böyle yavaş yavaş ülke düzelir ama nerde gözümüz gormeyecek

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Recep Ertuğrul:

Astsubayı sadece bilineni 20 milyon götürmüşse generalin götürdüğünü siz tahmin edin.

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