Mahmut Tanal'dan İmamoğlu'na Destek: 'Siyasi Tercihten Dolayı Cezalandırılıyor'

Güncelleme:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmasını eleştirerek, bu durumun siyasi sebeplerden kaynaklandığını savundu. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu için hedef alındığını belirtti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı sürecini eleştirdi.

İmamoğlu'nun, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve vatandaşların gönlünde yer edindiği için hedefe konulduğunu" öne süren Tanal, "Ekrem İmamoğlu, bir suçtan değil, siyasi tercihten dolayı cezalandırılıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için bunlar yapılıyor. Hedef alınan kişi, tüm çıplaklığıyla İmamoğlu'dur. Eğer Cumhurbaşkanı adaylığı olmasaydı, Ekrem İmamoğlu bugün cezaevinde de olmayacaktı, 30 yıl önce aldığı diploması da iptal olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmede de bulunan Tanal, bunun hukuki değil, siyasi saikle hazırlandığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
