Haberler

Arıkan: Milletvekilleri gelir gider, Yeni Yol Grubu baki kalacak

Arıkan: Milletvekilleri gelir gider, Yeni Yol Grubu baki kalacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grubu'nun 2027-2028 seçimlerine kadar çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, iç ve dış politikada birlik mesajı verilmesi gerektiğini belirtti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yeni Yol Grubu, 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmaya devam edecek. Milletvekilleri gelir gider ama Yeni Yol Grubu, baki kalacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Arıkan, Gazze ve Venezuela'da yaşananların birbirinden bağımsız olmadığını vurgulayarak, "ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu devlet başkanı gibi değil, küresel birer haydut ve kan emici vampirler gibi davranıyor. İktidarı ve muhalefetiyle tüm dünyaya birliktelik mesajı vermek, tarihin omuzlarımıza yüklediği en kritik sorumluluklardan biridir. Bu milletin evlatlarının yürekleri, vatan savunmasında istisnasız birlikte atar. Bu gerçeği bütün dünyaya bir kez daha göstermenin zamanıdır. Bu tarihi bir çağrıdır. Milli hedeflere kilitlenmiş bir şekilde kararlı bir duruş sergilenmeli; birlik, beraberlik mesajı en güçlü şekilde verilmelidir. Bu ortak irade beyanı, en iyi savunma silahlarından daha etkili sonuçlara sahiptir. İçerideki iktidar hesapları, kutuplaşma, ayrıştırıcı dil, dış politikada bütünlüğün en büyük düşmanıdır. Bunu ortadan kaldırmak, birlik ve beraberliği sağlamak, iktidarın milli güvenliğimizi ilgilendiren en önemli görevlerinden biridir. Savunma sanayi ve tarım en öncelikli stratejik alan ilan edilmeli, bu alanlarda seferberlik ilan edilmelidir. Artık rezidans yapma kaygısıyla değil, Türkiye'yi savunma ve gıdada bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke konumuna ulaştırma kaygısı ile hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıkan, milletvekili istifalarıyla ilgili, "Yeni Yol Grubu, 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmaya devam edecek. Bunlar olacaktır; milletvekilleri gelir gider ama Yeni Yol Grubu baki kalacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu