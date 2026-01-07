Arıkan: Milletvekilleri gelir gider, Yeni Yol Grubu baki kalacak

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yeni Yol Grubu, 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmaya devam edecek. Milletvekilleri gelir gider ama Yeni Yol Grubu, baki kalacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Arıkan, Gazze ve Venezuela'da yaşananların birbirinden bağımsız olmadığını vurgulayarak, "ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu devlet başkanı gibi değil, küresel birer haydut ve kan emici vampirler gibi davranıyor. İktidarı ve muhalefetiyle tüm dünyaya birliktelik mesajı vermek, tarihin omuzlarımıza yüklediği en kritik sorumluluklardan biridir. Bu milletin evlatlarının yürekleri, vatan savunmasında istisnasız birlikte atar. Bu gerçeği bütün dünyaya bir kez daha göstermenin zamanıdır. Bu tarihi bir çağrıdır. Milli hedeflere kilitlenmiş bir şekilde kararlı bir duruş sergilenmeli; birlik, beraberlik mesajı en güçlü şekilde verilmelidir. Bu ortak irade beyanı, en iyi savunma silahlarından daha etkili sonuçlara sahiptir. İçerideki iktidar hesapları, kutuplaşma, ayrıştırıcı dil, dış politikada bütünlüğün en büyük düşmanıdır. Bunu ortadan kaldırmak, birlik ve beraberliği sağlamak, iktidarın milli güvenliğimizi ilgilendiren en önemli görevlerinden biridir. Savunma sanayi ve tarım en öncelikli stratejik alan ilan edilmeli, bu alanlarda seferberlik ilan edilmelidir. Artık rezidans yapma kaygısıyla değil, Türkiye'yi savunma ve gıdada bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke konumuna ulaştırma kaygısı ile hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıkan, milletvekili istifalarıyla ilgili, "Yeni Yol Grubu, 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmaya devam edecek. Bunlar olacaktır; milletvekilleri gelir gider ama Yeni Yol Grubu baki kalacak" dedi.