Mahmud Abbas, Geçici Anayasa Komisyonu Kurdu

Mahmud Abbas, Geçici Anayasa Komisyonu Kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hukukun üstünlüğü ve demokratik sistemin temellerini atmak için geçici anayasa taslağı hazırlayacak bir komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyonun uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde bir anayasa hazırlaması bekleniyor.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'geçici anayasa' hazırlaması amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçici anayasa taslağı hazırlayacak bir komisyon kurulması için başkanlık kararnamesi yayımladı. Söz konusu kararın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Filistin Devleti'nin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesinin ardından yapılacak genel seçimler hazırlıkları çerçevesinde alındığı bildirildi.

Kurulacak komisyonla, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, hak ve özgürlüklerin korunması ile barışçıl iktidar değişiminin güvence altına alınması amacıyla, demokratik bir sistemin anayasal temellerinin atılması hedeflendiği belirtildi.

Kararnameye göre komisyonun, Bağımsızlık Bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, BM kararları, insan hakları sözleşmeleri ve ilgili antlaşmalarla uyumlu bir geçici anayasa hazırlamakla yetkili olacağı kaydedildi. Ayrıca kararnamenin alanlara göre teknik alt komisyonlar ile halkın görüşlerini alacak çevrim içi platform kurulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Komisyona Muhammed el-Hac Kasım'ın başkanlık edeceği, sekreterliğini ise Munir Salameh'in üstleneceği ve 17 kişiden oluşan komisyon üyeleri arasında siyasetçi ve hukukçuların yer aldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Kritik toplantı öncesi TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.