Mahmud Abbas, Geçici Anayasa Komisyonu Kurdu

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'geçici anayasa' hazırlaması amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçici anayasa taslağı hazırlayacak bir komisyon kurulması için başkanlık kararnamesi yayımladı. Söz konusu kararın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Filistin Devleti'nin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesinin ardından yapılacak genel seçimler hazırlıkları çerçevesinde alındığı bildirildi.

Kurulacak komisyonla, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, hak ve özgürlüklerin korunması ile barışçıl iktidar değişiminin güvence altına alınması amacıyla, demokratik bir sistemin anayasal temellerinin atılması hedeflendiği belirtildi.

Kararnameye göre komisyonun, Bağımsızlık Bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, BM kararları, insan hakları sözleşmeleri ve ilgili antlaşmalarla uyumlu bir geçici anayasa hazırlamakla yetkili olacağı kaydedildi. Ayrıca kararnamenin alanlara göre teknik alt komisyonlar ile halkın görüşlerini alacak çevrim içi platform kurulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Komisyona Muhammed el-Hac Kasım'ın başkanlık edeceği, sekreterliğini ise Munir Salameh'in üstleneceği ve 17 kişiden oluşan komisyon üyeleri arasında siyasetçi ve hukukçuların yer aldığı açıklandı.