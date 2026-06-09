Haberler

Özel'e Soylu'ya 20 bin TL tazminat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'li Özgür Özel'in 2021'deki sosyal medya paylaşımları nedeniyle AK Partili Süleyman Soylu'ya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti; karşı dava reddedildi.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel'in AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya 20 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in 2021 yılında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında kararını verdi. Mahkeme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun açtığı davayı kısmen kabul ederek Özgür Özel'in toplam 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, Özgür Özel'in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin Süleyman Soylu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda mahkeme, söz konusu paylaşımlar nedeniyle toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Soylu'ya ödenmesine karar verdi. Öte yandan, Özgür Özel tarafından açılan karşı davanın da mahkeme tarafından reddedildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Soylu, üç davayı da kazandı

Soylu, geçtiğimiz günlerde de Özgür Özel'e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasını kazanmış, mahkemeler Özel'in tazminat ödemesine hükmetmişti. Son kararla birlikte Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya yönelik açıklama ve paylaşımları nedeniyle açılan davalarda verilen yargı kararlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi

Türkiye'ye hakaret eden Yunan taraftarlarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler

Bankta otururken 5 kadın aniden saldırdı! Yanında çocuğu da vardı