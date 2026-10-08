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Maduro'ya Venezuela'daki ABD'li tutuklulara işkence suçlaması yöneltilebileceği savunuldu

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ABD basınında yer alan haberlere göre, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence suçlaması yöneltilebileceği öne sürüldü. ABD'li yetkili, açıklamanın en erken yarın yapılabileceğini söyledi; Maduro ve Flores suçlamaları kabul etmiyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, askeri operasyonla alıkonularak yargılanmak üzere ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapıldığına ilişkin yeni suçlamalar yöneltilebileceği öne sürüldü.

ABD tarafından 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlenen askeri operasyonla yakalanarak yasa dışı uyuşturucu ticareti ve "narko-terörizm" suçlarından yargılanmak üzere ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargı sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. ABD basınında yer alan ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapılmasına ilişkin yeni suçlamalar yöneltilebileceği savunuldu. ABD'li yetkili, yeni suçlamalara ilişkin resmi açıklamanın en erken yarın yapılabileceğini belirtti. Ancak, New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Maduro ve Flores, haklarındaki mevcut suçlamaları kabul etmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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