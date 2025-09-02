Maduro: ABD'nin Askeri Yığınağı Venezuela'ya Saldırı Hazırlığı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bin 200 füze taşıyan 8 ABD askeri gemisinin ülkesini hedef aldığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Karayipler'deki askeri yığınağının Venezuela hükümetini devirmeye yönelik olduğunu söyledi. Ülkesinin ABD tarafından saldırıya uğraması durumunda "silahlı bir cumhuriyet ilan etmeye" hazır olduğunu belirten Maduro, Venezuela'nın barış istediğini ancak herhangi bir ABD saldırısına da hazır olduklarını dile getirdi. "Askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği arayışındalar" ifadesini kullanan Venezuela Devlet Başkanı, "Son 100 yılda kıtamızda gördüğümüz en büyük tehdit ile karşı karşıyayız. Eğer Venezuela saldırıya uğrarsa topraklarımızı savunmak için derhal silahlı mücadeleye geçeriz. Bu en yüksek askeri baskı karşısında Venezuela'yı savunmak için en üst seviyede hazırlık ilan ettik. ABD, Venezuela'yı hedef alan bin 200 füzeye sahip 8 savaş gemisi ve denizaltı gönderdi" dedi.

ABD, Karayipler'de donanma konuşlandırılmasının Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine yönelik olduğunu savunurken Maduro haftalardır ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığına yönelik endişelerini sık sık dile getiriyor. Maduro da ABD'nin bu adımlarına karşılık ülke sınırlarına asker konuşlandırdı ve binlerce vatandaşını için askeri milis güçlere katılarak ülkesini savunmaya çağırdı.

ABD donanmasının Karayipler'de 2 adet Aegis güdümlü füze destroyeri ile birlikte Latin Amerika açıklarında USS Sampson destroyeri ve USS Lake Erie kruvazörü bulunuyor. - KARAKAS