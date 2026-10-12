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Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısını bombalamayı sürdürdüğünü söyledi

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Macron, Trump'ın duyurduğu Rusya-Ukrayna enerji ateşkesine karşın Rus tarafında ateşkes görmediğini söyledi. Macron, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'daki enerji altyapısını bombalamaya devam ettiğini, Fransa'nın tutumunu değiştirmesi için somut neden olmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus tarafında herhangi bir enerji ateşkesi göremediğini kaydederek, "Gerçekler, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'daki enerji altyapısını bombalamaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesine ilişkin açıklama yaptı. "Rus tarafında herhangi bir enerji ateşkesi göremiyorum" diyen Macron, ilerlemenin ancak her iki tarafta da gerçek bir ateşkes olması halinde durumunda mümkün olacağını söyledi. Macron, "Gerçekler, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna'daki enerji altyapısını bombalamaya devam ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı. Fransız cumhurbaşkanı şu anda Fransa'nın tutumunu değiştirmesi için somut bir neden olmadığını sözlerine ekleyerek "Rusya, Ukrayna'da hem sivilleri hem de altyapıyı bombalamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. Macron "Enerji ateşkesinin sağlanmasına ve barış görüşmelerinin yeniden başlamasına 'evet' diyoruz. Ancak Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeye 'hayır' diyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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