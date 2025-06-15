Macron Grönland'da İran-İsrail Gerilimi Hakkında Umutlu Konuştu

Macron Grönland'da İran-İsrail Gerilimi Hakkında Umutlu Konuştu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'daki resmi ziyaretinde İran-İsrail arasındaki gerilimin önümüzdeki saatlerde azalmasını umduğunu ifade etti. Macron, ayrıca G7 liderleriyle bu konuyu ele alma fırsatı bulacaklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'e gerçekleştirdiği ziyarette, İran-İsrail arasındaki gerilimin önümüzdeki saatlerde azalacağını umduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak etmekle tehdit ettiği Grönland'e geldi. Macro'nu başkent Nuuk'ta Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'en karşıladı.

Trump'ın ilhak tehditlerinden bu yana Grönland'i ziyaret eden ilk yabancı lider olan Macron'un ziyareti, Avrupa Birliği'nin (AB) Grönland ile dayanışma içerisinde olduğunu gösterme amacı taşıyor.

Grönland'a vardığında Trump'ın ilhak açıklamaları sorulan Macron, "Müttefiklerin yapacağı şeyin bu olduğunu sanmıyorum. Danimarka ve Avrupalıların, çok yüksek stratejik çıkarları olan ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gereken bu bölgeye kendilerini adamaları önemlidir" dedi.

"G7 liderleriyle bu konuyu birkaç saat içinde yeniden ele alma fırsatı bulacağız"

İran ve İsrail arasındaki 3 gündür devam eden çatışmalara değinen Macron, İran-İsrail arasındaki gerilimin önümüzdeki saatlerde azalacağını umduğunu belirterek, "Bugünden Salı gününe kadar Kanada'da bir araya gelecek olan G7 liderleriyle bu konuyu birkaç saat içinde yeniden ele alma fırsatı bulacağız" dedi.

Macron, başkent Nuuk'un yanı sıra AB tarafından finanse edilen bir hidroelektrik santralini ve bir buzulu ziyaret edecek, Grönlandli yetkililer ile Kuzey Kutbu güvenliği ve iklim değişikliği konularını görüşecek. - GRÖNLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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