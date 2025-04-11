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Macaristan Başbakanı Orban: "Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak"

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin ticaret ve enerji güvenliği açısından Macaristan için vazgeçilmez bir ortağı olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin ticaret ve enerji güvenliği açısından Macaristan için vazgeçilmez bir ortağı olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler arasında yer alan Macaristan Başbakanı Orban, yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çeşitli konuları görüşmek için Antalya'da olduğunu belirterek, "Türkiye, bizim için kilit önemde bir ortak. İkili ticaretimiz 4 milyar doları aşıyor" dedi.

"TürkAkım olmasaydı, Macaristan'ın enerji güvenliği düşünülemezdi"

Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmek istedikleri mesajı veren Orban, "Bu yılın başlarında, Brüksel'in bürokratlarıyla iş birliği yapan Ukraynalılar, kendi topraklarından geçen büyük Avrupa doğalgaz boru hattını kapattı. Bu, Slovakya ve bizi Rusya-Ukrayna savaşına çekmeye yönelik bir baskı yöntemi. Bu yüzden enerjimizi artık doğudan değil güneyden tedarik etmemiz gerekiyor ve burada Türkiye, çok önemli bir ortak. TürkAkım olmasaydı, Macaristan'ın enerji güvenliği düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın üstündeki baskının arttığını vurgulayan Orban, "Brüksel, hala Macarlara boyun eğdirmeye çalışıyor. Bizim görevimiz, Macar halkının çıkarlarını savunmak ve şantaja direnmek. Bu noktada, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak" diye konuştu. - BUDAPEŞTE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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