Macaristan Başbakanı Orban, AB'yi 1984'e benzetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin George Orwell'in ünlü romanı 1984'teki gibi bir dünya yaratmaya çalıştığını belirtip "Komünistlerle (kendimizi) 1984'te bulmak için savaşmadık!" dedi. Orban, Granada'da devam eden Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıların yanı sıra eleştirilerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

AB yönetimini sıklıkla eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Konseyi dönem başkanı İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 3'üncü zirvesine katılmak için geldiği Granada'da AB'yi hedef alan paylaşımlarına devam etti. Orban, bugün George Orwell'in ünlü romanı 1984'ü referans alarak "Brüksel gözlerimizin önünde Orwellvari bir dünya yaratıyor. Avrupa Barış Fonu aracılığıyla silah satın alıyor ve tedarik ediyorlar. Medya Özgürlüğü Yasası aracılığıyla medyayı kontrol etmek istiyorlar. Komünistlerle (kendimizi) 1984'te bulmak için savaşmadık!" mesajını paylaştı.

AVRUPA MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ YASASI

Granada'da toplantılar devam ederken eleştiri bombardımanına devam ederek Macaristan'ın 'bir sığınmacı gettosu' olmayacağını vurgulayan Orban, AB'nin Medya Özgürlüğü Yasası'yla ilgili dün "Brüksel'den bir başka özgürlük karşıtı öneri: medya üzerinde tam kontrol kurmak. Biz Orta Avrupalılar geçmişte böyle şeyler gördük. Buna Kominform ve Reichspressekammer adını vermişlerdi. Bir daha asla!" mesajını paylaştı.

Reichspressekammer, Nazi Almanya'sında basını yönetmek için kurulan Reich Basın Kurumu'ydu. Komünist ve İşçi Partileri Bilgi Bürosu kısa adıyla Kominform ise o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa ülkeleri komünist parti liderlerini bir araya getirdiği bir girişimdi.