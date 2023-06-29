Macaristan Başbakanı Orban AB'nin bütçesinin tükendiğini sordu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin uzun vade bütçesinin tükenmesine dikkat çekip 'Bütçeye ne oldu? Para nerede, Avrupa Komisyonu?' paylaşımını yaptı. Orban ayrıca AB'nin Ukrayna'ya yapacağı ek yardımı kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Macaristan Başbakanı Orban, 7 yıllık bütçenin sadece 2'nci yılında paranın tükendiğini belirterek "Bu nasıl oldu? Bütçeye ne oldu? Para nerede, Avrupa Komisyonu?" paylaşımını yaptı. Orban paylaşımıyla birlikte başrolünde John Travolta'nın oynadığı Ucuz Roman filminden bir görsel kullanarak AB'nin bütçesinin neden tükendiğini sordu. AB uzun dönem bütçesi 2021 yılında kabul edildi ve 2027 yılında sona erecek.