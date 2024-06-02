Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da belediye başkanlığı seçimi yeniden başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK'nın kararıyla Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi yeniden başladı. Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde oy kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Politika

Belediye Başkanlığı Büyükkarıştıran Lüleburgaz Politika Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

 ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı

ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title