Haberler

Brezilya Devlet Başkanı Silva: "Maduro kendi ülkesinde yargılanmalı"

Brezilya Devlet Başkanı Silva: 'Maduro kendi ülkesinde yargılanmalı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'de yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun bu süreçte kendi ülkesinde yargılanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Trump ile organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında görüşme yapmayı planlıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yargı sürecine ilişkin, "Eğer Maduro'nun yargılanması gerekiyorsa bu kendi ülkesinde gerçekleştirilmelidir, başka bir ülkede değil" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hindistan'da, Ocak ayında ABD tarafından ülke dışına kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Brezilyalı lider, Hindistan basınına yaptığı açıklamada, Maduro'nun ABD'nin New York şehrinde yargılanmasına değinerek, "Şu an önemli olan şey, Venezuela'da demokrasinin yeniden sağlanmasıdır. Eğer Maduro'nun yargılanması gerekiyorsa bu kendi ülkesinde gerçekleştirilmelidir, başka bir ülkede değil" dedi.

Silva, Brezilya'nın bir ülkenin devlet başkanının başka bir ülke tarafından alıkonulmasını kabul edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Brezilyalı lider ayrıca ABD'de ikamet eden ve haklarında çeşitli suçlamalar bulunan Brezilya vatandaşlarının da ülkelerinde yargılanması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Silva bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'a yazılı bir teklifte bulunmayı düşündüğünü bildirdi.

Silva, ayrıca Trump ile gelecek ay ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelebileceklerini söyleyerek, ABD Başkanı ile organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve nadir toprak elementlerine ilişkin başlıkları görüşmek istediğini kaydetti.

Venezuela'ya operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operason sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, ABD'ye kaçırılmıştı. Maduro ve eşi, 5 Ocak'ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Maduro, suçsuz olduğunu savunmuştu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?