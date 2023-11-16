Lüksemburg'ta Yeni Hükümet Kuruldu

Lüksemburg'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Hristiyan Halk Partisi (CSV) ile Demokrat Parti (DP) hükümet kurmak üzere anlaştı. CSV lideri Luc Frieden başbakan olacak.

Lüksemburg'ta geçen ay yapılan genel seçimden birinci çıkan merkez sağdaki Hristiyan Halk Partisi (CSV) ile önceki koalisyonun büyük ortağı liberal eğilimli Demokrat Parti (DP), hükümet kurmak üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ardından Lüksemburg'un yeni başbakanı CSV lideri Luc Frieden olacak. Önceki hükümetin başbakanı olan ve ülkeyi yaklaşık 10 yıl yöneten DP lideri Xavier Bettel ise başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olarak görev yapacak.

60 yaşındaki Frieden, 2000'li yıllarda Lüksemburg hükümetlerinde adalet bakanı, savunma bakanı, maliye bakanı olarak görev aldı. Deutsche Bank'ın yönetim kurulunda da yer alan Frieden, ülkesindeki seçimlere kadar Avrupa ticaret odalarının çatı kurumu olan Eurochambers'ın başkanlığını da yaptı.

Lüksemburg'ta yeni hükümet yarın yemin ederek göreve başlayacak.

CSV, 8 Ekim'deki seçimde 60 sandalyeli Lüksemburg meclisinde 21 milletvekili, DP ise 14 milletvekili çıkarmıştı.

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden 650 bin nüfuslu ülkesi Lüksemburg, kişi başına düşen milli gelir bakımından Avrupa'nın en zengin ülkesi.

Lüksemburg'u İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hep CSV'li bir başbakan yönetmiş, 10 yıl önce liberal eğilimli Bettel bu süreci kırarak yaklaşık 19 yıl iktidarda bulunan Jean-Claude Juncker'den başbakanlığı almıştı.