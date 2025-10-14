Haberler

Lukaşenko'dan Tomahawk Füzesi Açıklaması: Nükleer Savaşa Yol Açar

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderme planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun savaşın çözümüne değil, nükleer savaşa yol açabileceğini vurguladı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderip göndermeyeceğine ilişkin açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Tomahawk füzesi Ukrayna savaşını çözmez, aksine durumu nükleer savaş noktasına kadar tırmandırır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderip göndermeyeceğine ilişkin kararı vermeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasının ardından Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderilmesi gündeme geldi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko bugün yaptığı açıklamasında, "Tomahawk füzesi Ukrayna savaşını çözmez, aksine durumu nükleer savaş noktasına kadar tırmandırır. Belki de bunu ABD Başkanı Donald Trump'tan daha iyi anlayan kimse yoktur. Çünkü Trump, bu ölümcül silahları teslim etmek ve Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlenmesine izin vermek için hiç acele etmiyor" dedi.

"Önce Putin ile görüşeceğim"

ABD basını Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Cumartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tomahawk füzesinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini ele aldığını yazmıştı. Pazar günü ise, Zelenskiy Trump ile ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi gibi konuları ele almışlardı. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump ise, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, "Tomahawk konusunu Rusya ile konuşmam gerekir çünkü saldırganlığı bir tık yukarı taşıyor. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı anlaşmayla bitmezse Tomahawk füzesi gönderebiliriz çünkü savaşın bitmesini istiyorum" demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna'ya Tomahawk füzesi verilmesi adımının, ABD askeri personeli müdahalesi olmadan Tomahawk kullanımın imkansız olduğuna işarek ederek Rusya ve ABD ilişkilerine ciddi zarar vereceğini söylemişti. - MİNSK

