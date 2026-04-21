İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 2 bin 454'e yükseldi

Güncelleme:
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Taraflar arasında 17 Nisan'da varılan 10 günlük hassas ateşkes sürerken, Lübnanlı yetkililer İsrail'in son haftalarda düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 454'e, yaralı sayısının ise 7 bin 658'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, İsrail'in yoğun hava saldırılarında hedef alınan bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve acil durum ekiplerinin sahadaki faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

İsrail, 28 Şubat tarihinde ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından 2 Mart tarihinde de Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Söz konusu saldırılarda başkent Beyrut dahil olmak üzere birçok bölgede kapsamlı saldırılar gerçekleştirilmişti. İsrail ve Lübnan hükümetleri, ABD'nin arabuluculuğuyla ABD'de başlatılan müzakere sürecinin ardından 17 Nisan'da ateşkes uygulama kararı almıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret