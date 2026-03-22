Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "(Qasmiya Köprüsü'nün yıkılması) İsrail'in yayılmacı politikasının bir parçası"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in Qasmiya Köprüsü'nü vurmasını kınayarak, saldırıların egemenlik ihlali ve olası kara işgali olarak nitelendirildi. Aoun, uluslararası topluma acil önlemler alma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in Qasmiya Köprüsü'nü vurmasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in yayılmacı politikasının bir parçası" ifadelerini kullanarak, söz konusu saldırının kara işgalinin muhtemel bir habercisi olduğunu ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki Qasmiya Köprüsü'nü vurmasının ardından açıklama yaptı. Aoun, söz konusu saldırıyı kınayarak, saldırıları egemenlik ihlali ve kara işgalinin muhtemel bir habercisi olarak nitelendirdi.

Lübnan köylerindeki altyapı, sivil tesisler ve yerleşim alanlarının sistematik olarak tahrip edilmesinin toplu cezalandırma politikası olduğunu ifade eden Aoun, "Bu kabul edilemez, kınanması gereken ve haksız bir durumdur; ayrıca sivilleri ve onların temel tesislerini hedef almayı yasaklayan uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça ihlal etmektedir" dedi.

Sivillerin hareketliliği için hayati öneme sahip Litani Nehri üzerindeki köprülerini hedef alınmasının güney bölgelerinin Lübnan'ın geri kalanı ile arasındaki coğrafi bağlantıyı koparmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade eden Aoun, köprülerin yıkımının insani yardımın ulaştırılmasını engellediğini, bir tampon bölge oluşturma amacı taşıdığını ve İsrail'in yayılmacı politikasının bir parçası olduğunu aktardı.

Aoun, uluslararası topluma İsrail'i saldırılarını durdurmak için acil önlemler almaları çağrısında bulundu. - BEYRUT

İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu