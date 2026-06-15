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Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "ABD-İran mutabakatı Lübnan'ı da kapsıyor"

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasını içerdiğini ve bu kapsamın Lübnan'ı da kapsadığını belirtti. Aoun, mutabakatın istikrar, güvenlik ve yeniden imar sürecine zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD-İran mutabakatının bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin unsurlar içerdiğini ve bunun Lübnan'ı da kapsadığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD ile İran arasında bölgesel gerilimin ve askeri faaliyetlerin durdurulmasına yönelik varılan mutabakat zaptının Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. Aoun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu mutabakatın daha geniş bir istikrar sürecine zemin hazırlaması gerektiğini belirterek devletlerin egemenliği ile halkların haklarının güvence altına alınması temennisinde bulundu.

Özellikle saldırılardan etkilenen bölgelerde şiddet döngüsüne son verilmesini beklediğini belirten Aoun, ayrıca bu sürecin istikrar, güvenlik ve yeniden imar dönemini başlatmasını umut ettiğini ifade etti. Aynı zamanda mutabakatın hayata geçirilmesine katkı sağlayan ülke ve kurumlara teşekkür ederek, Lübnan'ın gerilimin azaltılmasına yönelik çabalara dahil edilmesi için yürütülen girişimlere de şükranlarını sundu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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