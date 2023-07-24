Lübnan Başbakanı, Avrupa Parlamentosu'nun Suriyeli mülteciler kararını eleştirdi

BEYRUT, 24 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalmasını destekleyen kararının Lübnan'ın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Lübnan Bakanlar Kurulu'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Lübnan, Avrupa Parlamentosu'nun yakın zamanda aldığı karardan dolayı hayal kırıklığına uğramıştır. Bu karar, Lübnan'ın egemenliğinin açık ihlali anlamına geliyor ve Lübnan halkının endişe ve taleplerini dikkate almıyor" ifadelerini kullandı.

Mikati söz konusu açıklamayı Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı sırasında yaptı.

Mikati, Avrupa Parlamentosu'nun geçtiğimiz günlerde aldığı kararın, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu çok yönlü karmaşa ve güçlükleri göz ardı ettiğini belirtti.

Başbakan, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin Lübnan'daki uzun süreli mevcudiyetlerinin ciddi yansımalarının, ülkenin sosyal dokusunda istikrarsızlığa yol açtığını ve ülkenin çeşitlilik modeli olarak varoluşunu doğrudan tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

12 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu, Lübnan'daki durum hakkında bir dizi karar alarak mültecilerin Suriye'deki çatışmaya açık bölgelere gönüllü ve onurlu dönüşlerine yönelik şartların sağlanmadığını vurgulamıştı.

Kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke olmayı sürdüren Lübnan'da 1,5 milyon ila 2 milyon arasında Suriyeli mültecinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, ülkedeki iç güvenlik ve ekonomik koşulların artık Suriyeli mültecilerin daha fazla kalmasını kaldıracak durumda olmadığı söyleyerek Suriyelilerin ülkelerine dönmesinde ısrar ediyor.