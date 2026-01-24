Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Ocak ayı başında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin göreve başlamasının ardından yaptığı ilk icraat kamuoyunun dikkatini çekti. Ardahan Valiliği'nin "TC Ardahan Valiliği" adıyla faaliyet gösteren resmi sosyal medya hesaplarında, herhangi bir duyuru yapılmadan logo değişikliğine gidildi.

LOGODAN TÜRK BAYRAĞI ÇIKARTILDI

Yıllardır kullanılan eski logoda Türk Bayrağı'nın yanı sıra kentin savunma tarihindeki simgesi Ardahan Kalesi, bölgenin coğrafi yapısını temsil eden karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü figürleri yer alıyordu. Sessiz sedasız yapılan değişiklikle bu simgelerin tamamı kaldırıldı, yerine kar tanesi ve yaprak figürlerinden oluşan yeni bir logo kullanılmaya başlandı.

Logo, sessiz sedasız bu şekilde değiştirilmişti

HABERLER.COM GÜNDEME GETİRDİ, LOGO YENİDEN DEĞİŞTİ

Söz konusu değişiklik kentte ve sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Haberler.com'un konuyu gündeme taşımasının ardından Ardahan Valiliği logoda bir kez daha değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle valilik logosuna Türk Bayrağı yeniden eklendi.

İşte Türk bayrağı eklenen yeni logo;