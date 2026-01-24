Haberler

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Güncelleme:
Ardahan Valiliği'nde sessizce yapılan logo değişikliği tartışma yaratırken, Haberler.com'un haberi sonrası logoda ikinci kez değişikliğe gidildi ve Türk Bayrağı yeniden logoya dahil edildi.

  • Ardahan Valiliği'nin sosyal medya logosundan Türk bayrağı ve diğer simgeler kaldırıldı.
  • Logo değişikliği Haberler.com'un gündeme taşıması sonrası yeniden değiştirildi.
  • Ardahan Valiliği'nin logosuna Türk bayrağı yeniden eklendi.

Ocak ayı başında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin göreve başlamasının ardından yaptığı ilk icraat kamuoyunun dikkatini çekti. Ardahan Valiliği'nin "TC Ardahan Valiliği" adıyla faaliyet gösteren resmi sosyal medya hesaplarında, herhangi bir duyuru yapılmadan logo değişikliğine gidildi.

LOGODAN TÜRK BAYRAĞI ÇIKARTILDI

Yıllardır kullanılan eski logoda Türk Bayrağı'nın yanı sıra kentin savunma tarihindeki simgesi Ardahan Kalesi, bölgenin coğrafi yapısını temsil eden karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü figürleri yer alıyordu. Sessiz sedasız yapılan değişiklikle bu simgelerin tamamı kaldırıldı, yerine kar tanesi ve yaprak figürlerinden oluşan yeni bir logo kullanılmaya başlandı.

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attıLogo, sessiz sedasız bu şekilde değiştirilmişti

HABERLER.COM GÜNDEME GETİRDİ, LOGO YENİDEN DEĞİŞTİ

Söz konusu değişiklik kentte ve sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Haberler.com'un konuyu gündeme taşımasının ardından Ardahan Valiliği logoda bir kez daha değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle valilik logosuna Türk Bayrağı yeniden eklendi.

İşte Türk bayrağı eklenen yeni logo;

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Yorumlar (3)

özgün özen :

Güzel bir haber,doğru karar bravo..




Gürsel:

sayın Sayın valimizin, iyi niyetinden hiçbir şekilde şüphemiz yoktur kendisi çalışkan bir valimizdir. Ama Ardahan logosunda Türk bayrağı olması bizim için çok değerlidir. Şanlı bayrağımızı logomuzda görmek isteriz. Sayvalmize bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz.




Gürsel:

Logomuz çok güzel olmuş. Bayrak tam kalbine iyi yakışmış.





