Litvanya Dışişleri Bakanı: Rusya'nın İHA Saldırıları Gerginliği Artırıyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Rusya'nın NATO üyelerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının "karşılıklı askeri güç kullanımına" dönüşme riski taşıdığını söyleyerek "Bölgede, Avrupa'da ve birlik içinde kimse güvende değil. Çünkü bu tür olaylar durumu tırmandırmaya çok yakın hamleler" dedi.

Polonya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğünü açıklamasının ardından bölgede gerginlik arttı. Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Rusya'nın NATO üyelerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının "karşılıklı askeri güç kullanımına" dönüşme riski taşıdığını söyleyerek, "Bölgede, Avrupa'da ve birlik içinde kimse güvende değil. Çünkü bu tür olaylar durumu tırmandırmaya çok yakın hamleler" ifadelerini kullandı. Bu tür olayların NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürükleme riski olup olmadığı sorusuna yanıt veren Budrys, "Bu senaryolardan kaçınmalıyız. Birbirimize karşı askeri güç kullanımıyla karşı karşıya kaldığımız bazı durumlar gibi senaryolardan kaçınmamız gerek" dedi. Rusya'nın NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında askeri dron uçurmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Budrys," NATO, Rusya'ya karşı karşıya oldukları durumun tırmanabileceği konusunda güçlü bir mesaj vermeli. Bu herkesin çıkarına olacak" dedi. Litvanyalı Bakan, NATO'nun, Rusya sınırında bulunan Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın hava savunmasına desteği artırması gerektiğini sözlerine ekledi. - VILNIUS