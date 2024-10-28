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Litvanya'da Seçimleri Sosyal Demokrat Parti Kazandı

Litvanya'da Seçimleri Sosyal Demokrat Parti Kazandı
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Litvanya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, parlamento seçimlerini kazanarak koalisyon hükümeti kurma hakkı elde etti. Parti lideri Vilija Blinkeviciute, seçim sonuçlarının halkın değişim isteğini yansıttığını belirtti.

LİTVANYA'da seçimleri muhalefetteki Litvanya Sosyal Demokrat Parti kazandı.

Litvanya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, parlamento seçimlerini kazanarak 52 sandalye elde etti. Litvanya Sosyal Demokrat Parti, Litvanya İçin Demokratlar Birliği ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ile koalisyon hükümeti kuracak.

Sosyal Demokrat lider Vilija Blinkeviciute, yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçları gösterdi ki, Litvanya halkı değişim istiyor" dedi.

Merkez Seçim Komisyonu, 2,9 milyon nüfuslu ülkedeki seçmenlerin yüzde 41,31'inin oy kullandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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