Liderler Halil Şıvgın'ın Cenazesinde Bir Araya Geldi

Sağlık eski bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine siyasi liderler ve milletvekilleri katıldı. Törende Şıvgın için dualar okundu, kızı Dündar babasına ilişkin duygusal sözler ifade etti.

Liderler TBMM'deki bakan cenazesinde buluştu.

Sağlık eski bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP eski Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel başkanı Mustafa Destici, TBMM eski Başkanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdari Amiri Sermet Atay, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı. Şıvgın için dua okundu.

Kızı Lale Şıvgın Dündar, babasına ilişkin bir konuşma yaptı. Dündar konuşmasında, olmayan işleri gerçekleştirmesine cenazeye katılanlara hatırlatarak, asla pes etmediğini ifade etti. Dündar babasının Türki Cumhuriyetlerle ilgili ilişkisinin iyi olduğunu belirterek, Çin'in Uygur bölgesini ziyaret eden ilk Türk olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu ile Özel cenazeye birlikte geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
