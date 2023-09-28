Libya ve Katar arasında sivil havacılık işbirliği anlaşması imzalandı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Katar Genel Havacılık Otoritesi ile sivil havacılık alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, hava güvenliği, hava trafik yönetimi ve sivil havacılık güvenliği alanlarında ortak işbirliği kanallarının geliştirilmesini hedefliyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Katar Genel Havacılık Otoritesi ile sivil havacılık alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Halid Suveysi ve Katar'ın Trablus Büyükelçisi Halid ed-Doseri'nin katılımıyla başkent Trablus'ta konuyla ilgili tören düzenlendi.

Mutabakat zaptı, Libya Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Muhammed Şileybek ve Katar Sivil Havacılık Genel Otoritesi Başkan Vekili Muhammed Falih el-Haceri tarafından imzalandı.

Anlaşma, iki ülkenin genel olarak sivil havacılık alanında ortak işbirliğini artırma ve geliştirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

İki taraf arasında hava güvenliği, hava trafik yönetimi ve sivil havacılık güvenliği alanlarında ortak işbirliği kanallarının geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik bir çalışma çerçevesinin oluşturulmasının hedeflendiği mutabakat zaptıyla aynı zamanda meteoroloji hizmetleri, hukuk işleri, eğitilmiş ve nitelikli kadroların değişimi, çalıştaylar ve eğitim kurslarının düzenlenmesi de amaçlanıyor.