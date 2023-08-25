Libya Ulusal Birlik Hükümeti, DEAŞ liderlerinden birini tutukladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed- Dibeybe, 2018'de başkent Trablus'ta üç devlet kurumuna yönelik bombalı saldırıları planlayan DEAŞ terör örgütü liderlerinden birinin tutuklandığını açıkladı.

Başbakan Dibeybe, ülkenin resmi televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında, "Hükümetiniz ilk gününden bu yana istikrarı sağlamak, kalkınma ve reform çarkını döndürmek, güvenlik ve askeri kurumları yeniden yapılandırmak, personelini eğitmek ve liderlerini vasıflandırmak için birden fazla yolda çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında, terörizmin her türüne kararlılıkla karşı çıktıklarını ve bu bağlamda Libya halkına karşı işlenen suçlara ve olaylara karıştığı kanıtlanan herkesi yargılayacaklarını vurgulayan Dibeybe, "Güvenlik güçlerimiz, 2018 yılında ülkemizin kurumlarını ve çalışanlarını hedef alan ve intihar terör saldırılarını planlayan ve yöneten terör örgütü DEAŞ'ın (adını vermediği) bir liderini tutukladı." bilgisini paylaştı.

Dibeybe, söz konusu DEAŞ liderinin 2018 yılında, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Genel Merkezi'nin hedef alındığı terör saldırılarını planlayan ve yöneten kişilerden olduğunu kaydetti.

DEAŞ'ın 2018 yılında üstlendiği başkent Trablus'taki üç devlet kurumuna düzenlenen saldırıda 18 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.