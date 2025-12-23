Haberler

Adalet Bakanı Tunç: "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

Adalet Bakanı Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA

