Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içerisinde bulunduğu uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın düşmesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Cumhuriyet savcısının görevli olduğunu duyurdu.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika