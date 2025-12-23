Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içerisinde bulunduğu uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın düşmesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Cumhuriyet savcısının görevli olduğunu duyurdu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - ANKARA

