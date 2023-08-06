Libya Devlet Yüksek Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nde yapılan oylamada Halid el-Mişri'nin yerine Muhammed Tekele'nin seçildiği bildirildi. Yıllık olarak yapılan seçimde Mişri'ye karşı 67 oy alan Tekele, yeni başkan oldu. Devlet Yüksek Konseyi'nin rol almasıyla Libya'daki geçiş süreci ve seçimler hedefleniyor.