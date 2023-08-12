Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele: Seçim Hazırlıkları Sürmeli

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için hazırlıkların sürmesi gerektiğini belirtti. Tekele, ülkenin refahı ve istikrarı için tüm devlet kurumlarının birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için hazırlıkların sürmesi gerektiğini belirtti.

Devlet Yüksek Konseyi'nde 6 Ağustos'ta yapılan oylamada Halid el-Mişri'nin yerine başkanlığa seçilen Tekele, başkent Trablus'un doğusundaki memleketi El-Hums şehrini ziyaret etti.

Tekele, El-Hums'un önde gelen aşiret liderleri ve din adamlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde bazı açıklamalarda bulundu.

Libya'nın refahı ve istikrarı için safları birleştirerek tüm devlet kurumlarının birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Tekele, bunun ülke için "yüce bir anlam taşıdığını" dile getirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekele, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine yönelik hazırlıkların sürmesi gerektiğini vurguladı.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.