Leyla Zana, Bafıl Talabani tarafından böyle karşılandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan süreçte kritik bir eşik geçildi. PKK'lı teröristlerden oluşan 30 kişilik ilk grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı.

ELİ ÖPÜLEREK KARŞILANDI

Tören için bu şehre giden eski milletvekili Leyla Zana, Celal Talabani'nin oğlu KYB Başkanı Bafıl Talabani'yi ziyaret etti. Talabani tarafından eli öpülerek karşılanan Leyla Zana, duygulu anlar yaşadı.

BAŞKANLIK OFİSİNE KADAR EL ELE GİTTİLER

Talabani'yi kucaklayan Zana, başkanlık ofisine kadar el ele gitti. Leyla Zana ve beraberindeki heyet üyelerinin samimi bir ortamda karşılanması ise büyük ses getirdi.