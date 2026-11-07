Lefkoşa'da Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı