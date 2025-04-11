Lavrov: ABD ile Temaslarda Kararlılıkla Hareket Edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımız doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı. Lavrov, toplantının ardından yaptığı açıklamada ABD- Rusya ilişkilerine de değinerek ilişkilerin normalleştirilmesine doğru ilerlemek gerektiğini kaydeden Lavrov, "Rusya-ABD temaslarına ilişkin beklentilere girmek için bir neden olmadığına inanıyorum. Ancak, karşılıklı tanıma ve her ülkenin ulusal çıkarlarına saygı temelinde normalleşmeye yönelik çalışmak hem makul hem de önemlidir" dedi.

Lavrov, Rusya-ABD ilişkilerinde sarsılan güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun zaman alacağını vurgulayarak, "İlişkiler, Biden yönetimi tarafından zarar gördü ve yok edildi. Şu anda bile ABD'de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında Başkan Trump ve ekibinin Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye ya da herhangi bir konuda diyaloğu yeniden başlatmaya öncelik vermesini istemeyen pek çok kişi var. Dolayısıyla ABD ile temaslarda ulusal çıkarlarımız doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Trump yönetimi, Zelenskiy'in Ruslardan nefret ettiğini anladı"

Ukrayna savaşına değindi. "Trump yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ruslardan nefret ettiğini anladı ve Zelenskiy'nin toprak kaybını kabul etmek zorunda kalacağını defalarca kamuoyuna açıkladı" diyen Zelenskiy mevcut ABD yönetimi yetkililerin de Zelenskiy'nin hala talep ettiği gibi 1991 sınırlarına geri dönmenin, mümkün olmayacağını anladığını kaydetti. - ALMATI