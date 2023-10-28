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Ladik'te Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl Kutlamaları

Ladik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Vekili Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Savcısı Serkan Erol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cengiz Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç ile siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ladik Belediyesince çocukların eğlenebilmesi amacıyla da etkinlikler düzenlendi.