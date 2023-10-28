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Laçin Kaymakamı Vatandaşlara Türk Bayrağı Dağıttı

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı süresince ev ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Şimşek, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçedeki iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafa Türk bayrağı hediye eden Şimşek, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını hatırlatarak, vatandaşlardan ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmalarını istedi.