Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan enerji görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan’ın enerji kurumlarının temsilcileri Azerbaycan’ın Laçın şehrinde görüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın enerji kurumlarının temsilcileri Azerbaycan'ın Laçın şehrinde görüştü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Laçın şehrinde Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve "Azerenerji ASC" şirketi ile Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı ve "Elektrik Enerjisi Sistem Operatörü" şirketinin temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede iki ülke arasında elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı imkanlarının ele alındığı bildirildi. Ayrıca, bu çerçevede iki ülkenin enerji altyapılarının devlet sınırında birbirine bağlanmasına ilişkin muhtemel seçeneklerin de müzakere edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!