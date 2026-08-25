Azerbaycan ve Ermenistan enerji görüşmesi

Azerbaycan ve Ermenistan'ın enerji kurumlarının temsilcileri Azerbaycan'ın Laçın şehrinde görüştü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Laçın şehrinde Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve "Azerenerji ASC" şirketi ile Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı ve "Elektrik Enerjisi Sistem Operatörü" şirketinin temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede iki ülke arasında elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı imkanlarının ele alındığı bildirildi. Ayrıca, bu çerçevede iki ülkenin enerji altyapılarının devlet sınırında birbirine bağlanmasına ilişkin muhtemel seçeneklerin de müzakere edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı