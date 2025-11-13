KYK Yurt Kapasitesi 2024'te 50 Bine Yükselecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarının kapasitesini gelecek yıl 42 ile 50 bin arasında artırmayı planladıklarını söyledi.

Bak, bakanlığının 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin yeterli olup olmadığı soruları üzerine Bak, şöyle konuştu:

"Bütçedeki 59 milyon 400 bin liralık rakamla ilgili eleştiriler yapıldı. Bütçemizin aşağı yukarı tamamı bağımlılıkla mücadele ile ilgili konular. Yaptığımız her spor tesisi, her halı saha, her yüzme havuzu, her bir kulübe ve okula verdiğimiz destek, her bir gençlik merkezinde yaptığımız faaliyet, oradaki kurslar... Hepsi gençlerimizin içki, kumar, diğer yasaklı maddeler gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla alakalı hususlardır. Spora yapılan 1 liralık yatırım 5 lira olarak geri döner. Bunu eğitimde, toplumsal huzurda, toplumsal uzlaşmada görebilirsiniz, bir evdeki huzurda da görebilirsiniz. Hakikaten spor tesisi devrimi yaptık diyorum. Yurdun en ücra köşesine kadar köylere, mahallelere kadar her tarafa spor tesisleri, kapalı spor sonları, ilçelerimize yüzme havuzları yapılmış. Ben de Kasımpaşa'da büyüdüm. Semtte çok arkadaşımız vardı. Pek çok arkadaşımızı kötü alışkanlıklardan spor sayesinde kurtardık. Dolayısıyla amatör spor kulüpleri, bulunduğu bölgede yaptığı işlerle, sahasıyla kötü alışkanlıklardan koruma bakımından çok önemli. Sadece 2026 yılında amatör kulüplerimiz için 1,5 milyar lira nakdi yardım planlıyoruz."

Bak, KYK yurtlarındaki öğrenci kapasitesi, yemekler, eğitimler ve afet önlemleriyle ilgili sorulara, şu yanıtı verdi:

"Bu yıl ifade ettiğim gibi 1 milyonun üstüne çıktık yurt kapasitesinde. Tabii artarak da devam ediyor yurt inşaatlarımız. Önümüzdeki yılda planlaması yapılan talepler de var. Onları da öğrenci sayısına, öğrenci kaydına bağlı olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yılda yaklaşık olarak yapımı devam edenler tamamlandığı zaman 42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız. Yurtlarda kahvaltıyı ve akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Öğrencilerimiz yurtlarda çeşitli eğitimler alıyor. Bunlar tamamen gönüllü. Bunun altını çiziyorum. İsteyen, istediği eğitime katılıyor. Kimisi dil öğreniyor, kimisi bilgisayar öğreniyor, kimisi yapay zekayla ilgili çalışıyor. Yemeklerden şikayet edildi. Yurtta öğrencilerin de arasında yer aldığı bir komisyon var. Onlar menüleri belirliyor. Mutfaklara kamera koyduk. Özellikle öğrenciler bunları izlesinler diye. Bunların denetimini de arttırarak yapıyoruz."

"İstanbul'daki kapasitemiz ocak ayında açacağımız yurtlarla 79 bine çıkacak"

İstanbul'daki öğrencilerin barınma sorunlarının gündeme getirildiğine işaret eden Bak, "İstanbul'daki kapasitemizi 59 bin olarak söylediler. Ocak ayında açacağımız yurtlarla beraber bu rakamımız 79 bine çıkacak." ifadesini kullandı.

KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere ilişkin sorulara Bak, şöyle konuştu:

"Rakam olarak da ifade ettim, yüzde 97'ye yakın yerleştirme yaptık. Muhtemelen bu son rakamlar da yurtlarda tamamlanınca bunu yüzde 98'lere, 99'a çıkacak. İnşallah seneye çok daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir yandan kapasite, üniversitelerdeki kontenjanlar azaltılıyor, bununla ilgili YÖK çalışması var. Bu yıl yaklaşık 100 bine yakın bir azalma oldu aşağı yukarı."

Özel üniversitelere yurt zorunluluğu getirmek bakanlığın gündeminde

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, öğrenci kredi ve burslarının yetersizliğine ilişkin eleştirilere, şöyle yanıt verdi:

"Öğrencilerimizin kredileriyle ilgili ifadelerde bulunuldu. 3000 lira yetersiz denildi. Yeni bütçe planlamasında 2026 yılı içinde yeni bir rakam ortaya çıkacak. Tabii bazı karşılaştırmalar oldu, mutlaka bunlar doğrudur. Şartlarımıza göre eleştirilebilir, eksikler vardır. Ama dediğim gibi biz de bütçe içerisinde bunu artırmaya çalışıyoruz, talep ediyoruz."

Bak, vakıf üniversitelerine yurt yapma zorunluluğu getirilmesinin gündemlerinde olup olmadığını, şu şekilde yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla buna çalışıyoruz. YÖK Başkanımızla da görüştük. Özel üniversitelerin kapasitelerinin yüzde 15'ini, hatta yüzde 20'sinin yurt yapmaları noktasında bir zorunluluk getirmek için planlama yapıyoruz. Şimdi bakın, öncelikle sadece İstanbul'da 44 tane özel üniversite var. Bunların 28 tanesinin hiç yurdu yok. Bunların yöneticileriyle toplantı yaptım ben iki defa. Yöneticileri geldi, mütevelli heyeti başkanları geldi, rektörleri geldi."

(Sürecek)