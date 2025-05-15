Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari İstifa Etti

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari, görevinden istifa ettiğini ve partisinin koalisyondan çekileceğini açıkladı. Eski Bakan, kararının kişisel ve mesleki değerlendirmeler sonucu alındığını belirtti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari istifa etti. İstifasını Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'ye sunan Taravari, kararına ilişkin açıklamasında, "Bu görevi üstlendiğim andan itibaren vazifemi vatandaşlara ve devlete karşı tam bir adanmışlık, şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdim. Bu kararı, dikkatli bir kişisel ve mesleki değerlendirme sonrasında aldım. Bu adımın hem kurumun menfaatine hem de şahsi prensiplerime en uygun adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Taravari, partisini koalisyondan çekecek

İstifanın Başbakan Mickoski tarafından kabul edilmesinin ardından meclise sunulması bekleniyor. Arnavutlar İçin İttifak (AA) partisinin lideri olan Arben Taravari, hafta başında yaptığı açıklamada partisinin iktidar koalisyonundan çekileceğini açıklamıştı. Partisinin muhalefete geçme kararı aldığını duyuran Taravari, "Halka dönüyoruz. Ekim ayındaki yerel seçimlerde çok daha iyi bir sonuç elde edeceğiz" demişti.

Vatandaşların vaat edilen değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle kendilerini eleştirdiklerini vurgulayan Taravari, "Verdiğimiz değişim sözlerini yerine getiremedik ve halk da bu nedenle bizi haklı bir şekilde eleştiriyor. Bu nedenle vatandaşlara dönmeye ve ekim ayındaki seçimlerde yeniden güvenlerini kazanmaya karar verdik" demişti.

Taravari, geçtiğimiz yıl Kuzey Makedonya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Arnavutlar İçin İttifak partisini temsilen yarışmış ve yaklaşık yüzde 9,5 oranında oy ile beşinci sırada yer almıştı. Öte yandan Taravari, geçtiğimiz mart ayında ülkenin doğusundaki Koçani'de meydana gelen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını faciasından dokuz ay önce sağlık bakanı olarak göreve gelmişti. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Zelenski Türkiye'den ayrıldı! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

Zelenski de işi heyetlere bıraktı! İstanbul'daki zirvede tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan çağrısı: Millete başvuralım

Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken Öcalan çağrısı
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.