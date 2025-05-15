Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari İstifa Etti

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari istifa etti. İstifasını Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'ye sunan Taravari, kararına ilişkin açıklamasında, "Bu görevi üstlendiğim andan itibaren vazifemi vatandaşlara ve devlete karşı tam bir adanmışlık, şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdim. Bu kararı, dikkatli bir kişisel ve mesleki değerlendirme sonrasında aldım. Bu adımın hem kurumun menfaatine hem de şahsi prensiplerime en uygun adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Taravari, partisini koalisyondan çekecek

İstifanın Başbakan Mickoski tarafından kabul edilmesinin ardından meclise sunulması bekleniyor. Arnavutlar İçin İttifak (AA) partisinin lideri olan Arben Taravari, hafta başında yaptığı açıklamada partisinin iktidar koalisyonundan çekileceğini açıklamıştı. Partisinin muhalefete geçme kararı aldığını duyuran Taravari, "Halka dönüyoruz. Ekim ayındaki yerel seçimlerde çok daha iyi bir sonuç elde edeceğiz" demişti.

Vatandaşların vaat edilen değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle kendilerini eleştirdiklerini vurgulayan Taravari, "Verdiğimiz değişim sözlerini yerine getiremedik ve halk da bu nedenle bizi haklı bir şekilde eleştiriyor. Bu nedenle vatandaşlara dönmeye ve ekim ayındaki seçimlerde yeniden güvenlerini kazanmaya karar verdik" demişti.

Taravari, geçtiğimiz yıl Kuzey Makedonya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Arnavutlar İçin İttifak partisini temsilen yarışmış ve yaklaşık yüzde 9,5 oranında oy ile beşinci sırada yer almıştı. Öte yandan Taravari, geçtiğimiz mart ayında ülkenin doğusundaki Koçani'de meydana gelen ve 62 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını faciasından dokuz ay önce sağlık bakanı olarak göreve gelmişti. - ÜSKÜP